В аварии с локомотивом погиб бывший глава ухоловского городского поселения

Михаил Зайцев занимал должность начальника управления по жилищно-коммунальному и городскому хозяйству администрации Ухоловского района. Также он работал председателем ДОСААФ и главой городского поселения районного поселка Ухолово.

На железнодорожном переезде в Ухоловском районе в ДТП с локомотивом погиб бывший глава городского поселения Михаил Зайцев. Об этом в среду, 13 апреля, сообщило ИД «Пресса».

Михаил Зайцев занимал должность начальника управления по жилищно-коммунальному и городскому хозяйству администрации Ухоловского района. Также он работал председателем ДОСААФ и главой городского поселения районного поселка Ухолово.

Напомним, трагедия произошла в среду, 13 апреля, примерно в 8.15 на железнодорожном переезде. Михаил Зайцев ехал на автомобиле Lada Vesta и выехал на запрещающий сигнал светофора. Двигавшийся навстречу локомотив протаранил автомобиль. Водитель и пассажир, личность которого устанавливается, погибли на месте.