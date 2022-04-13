В Ухоловском районе произошло смертельное ДТП с участием локомотива и «Лады»
Погибли два человека.
В Ухоловском районе произошло смертельное ДТП с участием поезда и «Лады». Об этом в среду, 13 апреля,
Трагедия произошла в среду, 13 апреля, примерно в 8.15 на автодороге «Ухолово — Александро-Невский», недалеко от деревни Арженеевка. Там 64-летний житель Ухоловского района на автомобиле Lada Vesta выехал на запрещающий сигнал светофора. В результате двигавшийся железнодорожный локомотив протаранил автомобиль.
Водитель и 51-летний пассажир от полученных травм скончались на месте ДТП.
На месте работают сотрудники ГИБДД совместно с линейным отделом полиции на станции Моршанск