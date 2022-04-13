Минстрой обвинил сайт РЗН. Инфо в создании сложностей для дольщиков двух долгостроев

Замминистра Виктория Ягодкина нашла виновных, из-за которых финансирование долгостроев не возобновляется банком. Ими оказались сайт РЗН. Инфо и сами дольщики, которые обращаются в СМИ

Рязанский минстрой обвинил сайт РЗН. Инфо в создании сложностей, после которых банк Дом. РФ затянул с решением по возобновлению финансирования двух долгостроев компании «Веллком».

В чате дольщиков, где находится 241 участник, минстрой спросили о решении банка Дом. Р. Ф. Он должен был к 11 апреля определиться с финансированием долгостроев фирмы «Веллком» на 5-м Коломенском проезде и Ленинского комсомола. Дольщиков, в традициях худших родительских чатов, отчитала заместитель министра строительного комплекса региона Виктория Ягодкина. Замминистр нашла виновных, из-за которых финансирование долгостроев не возобновляется банком. Ими оказались сайт РЗН. Инфо и сами дольщики, которые обращаются в СМИ.

«Определенные сложности создала публикация на сайте рзн.инфо. Служба безопасности банка проверяла информацию, изложенную в статье. Действия некоторых дольщиков способны в определенных ситуациях существенно затормозить принятие решений, или же привести к невозможности их принятия», — написала замминистра [орфография и пунктуация авторские — прим. ред]. Вина РЗН. Инфо не расшифрована.

Речь, скорее всего, идет о публикации с последней встречи дольщиков фирмы «Веллком» с представителями минстроя и застройщика. Собрание прошло 5 апреля. На нем в очередной раз рязанцы пожаловались, что строительство дома на Ленкома не ведется, а в Московском районе затягивается.

Дольщикам сообщили, что здание в Московском районе сдадут в июне, а с домом на улице Ленинского комсомола дела обстоят сложнее. Но даже в якобы почти достроенном доме на 5-м Коломенском проезде, по словам застройщика, есть сложности с финансированием. На той встрече дольщикам озвучили одно (!) из требований банка Дом. РФ, которое необходимо выполнить для возобновления финансирования долгостроя: взять с собственников к 15 апрелю не менее 90% допсоглашений о перенесении сроков.

Теперь, как сообщила Виктория Ягодкина, банк возобновляет финансирование строительства объектов с 18 апреля. В случае, если к первому мая 90% дольщиков не заключат допсоглашения, финансирование остановят. У редакции складывается ощущение, что дольщиков буквально заставляют подписать допсоглашения, обещая им скорую сдачу дома.

Если же рязанцы подпишут допсоглашения, то не смогут претендовать на неустойку от застройщика, предусмотренную федеральным законом. Так что, возможно, это очередная попытка «Веллкома» избежать санкций и банкротства: нет никаких гарантий, что дом сдадут к июню, а судиться с застройщиком дольщики уже не смогут.

Ранее РЗН. инфо неоднократно писал о долгостроях, которые уже почти четыре года из-за серьезных финансовых проблем не может сдать ООО «ВЕЛЛКОМ». Сроки сдачи объектов переносились несколько раз.

В ООО «Веллком» с лета 2021 года идет процесс смены собственника. Контроль над компанией должен перейти от Сергея Попова к Виктору Меркушкину. Бизнесмен является собственником и руководителем компаний, который занимается строительством дорог, добычей глины и разработкой песчаных карьеров.

В предыдущих публикациях редакция предположила, что столь продолжительный срок переоформления прав мог быть связан с экспертизой, которую проводит Дом. РФ на предмет надежности нового получателя заемных средств. Репутацию действующего учредителя ООО «Веллком» Сергея Попова надежной не назовешь.

Дело в том, что компании, контролируемые Поповым, имеют многомиллионные задолженности за нарушение сроков и неисполнение государственных контрактов. Причем по итогам уже завершенных судебных процессов эти структуры отказываются выполнять требования кредиторов.

Одна из крупных фирм Попова — ООО «Стройактив» — еще в декабре 2020 года попала в реестр недобросовестных поставщиков из-за срыва контракта по строительству школы в Коломне. Другую дочернюю компанию, контролируемую этим предпринимателем — ООО «ВЕЛЛКОМ-ГРУПП», включили в реестр недобросовестных поставщиков в феврале 2021 года. Числиться в «черном списке» фирма будет до 2 февраля 2023 года.

Не ясна также ситуация с судебными решениями по ООО «Веллком», которые не исполнены из-за пустых банковских счетов застройщика и находятся у приставов.