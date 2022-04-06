Сдачу двух рязанских долгостроев от фирмы «Веллком» снова перенесли из-за проблем с финансированием

Об этом стало известно на встрече с собственниками квартир двух недостроенных домов на 5-м Коломенском проезде и улице Ленинского комсомола.

Сдачу двух рязанских долгостроев от фирмы «Веллком» снова перенесли из-за проблем с финансированием. Об этом стало известно на встрече с собственниками квартир двух недостроенных домов на 5-м Коломенском проезде и улице Ленинского комсомола. Обсудить ситуацию с рязанцами в минстрой пришли зампред Евгений Беленецкий и бизнесмен Виктор Меркушкин, который в марте должен был стать полноправным собственником компании «Веллком».

На встрече рязанцы пожаловались, что сроки сдачи домов снова неизвестны, а строительство объекта на улице Ленинского комсомола практически не ведется.

Меркушкин рассказал, что здание на 5-м Коломенском проезде достраивается, срок сдачи дома перенесен на июнь (в начале февраля речь шла о сдаче дома в первом квартале 2022 года — прим. ред). Он заверил собственников, что основные работы сделаны — проведены инженерные сети, в квартирах есть газ и вода. По его словам, осталось запустить водомерный угол, установить подоконники, двери, уложить на улице плитку и поставить бордюры.

Бизнесмен отметил, что с домом на улице Ленинского комсомола ситуация сложнее. По его словам, в прошлом году банк выделил на его строительство всего 50 млн рублей и продолжить работу на эти средства было невозможно.

«Прогресс возведения дома на 5-м Коломенском, думаю, виден. Осталось немного. Но банк Дом. РФ до сих пор не признал меня собственником и постоянно выдвигает новые требования. Одно из них — взять с собственников не менее 90% дополнительных соглашений о перенесении сроков. Нужно это сделать до 15 апреля. Тогда они, возможно, начнут финансирование. Пока работы ведутся за мой счет», — пояснил он.

Евгений Беленецкий подтвердил, что с банком сложились непростые отношения.

«Чтобы оплатить кирпич, банк требует сертификат на него, чтобы провести платежку на три млн рублей, надо собрать кучу бумаг. Помимо регистрации дополнительных соглашений с жильцов в Росреестре, они потребовали у Виктора Меркушкина заложить три объекта, которые не имеют отношения к строительному бизнесу. И это еще не полный список», — сообщил зампред правительства.

По словам Беленецкого, с банком можно расторгнуть договор, но процедура займет, в лучшем случае, несколько месяцев. Затем начнутся поиски другого. Зампред предложил подождать и все же закончить строительство дома на Московском, а если с банком продолжат возникать сложности, поменять его.

Он отметил, что для строительства дома на Московском осталось вложить 50-100 млн рублей. «Мы полгода клянчим деньги. Уже погасили задолженность фирмы „Веллком“. Если ситуация ухудшится, то я перекину деньги Меркушкину с других проектов, чтобы он достроил дом сам, без банка», — заключил Евгений Беленецкий.

Зампред сообщил, что «поставил ультиматум банку» и рассказал о намерении разорвать соглашение «и придать этому инциденту огласку», если средства так и не будут поступать. Он пообещал «в ближайшее время» оповестить дольщиков об ответе из банка и вместе решить, что делать дальше.

Ранее РЗН. инфо неоднократно писал о долгостроях, которые уже почти четыре года из-за серьезных финансовых проблем не может сдать ООО «ВЕЛЛКОМ». Сроки сдачи объектов переносились несколько раз.

В ООО «Веллком» с лета 2021 года идет процесс смены собственника. Контроль над компанией должен перейти от Сергея Попова к Виктору Меркушкину. Бизнесмен является собственником и руководителем компаний, который занимаются строительством дорог, добычей глины и разработкой песчаных карьеров.

В предыдущих публикациях редакция предположила, что столь продолжительный срок переоформления прав мог быть связан с экспертизой, которую проводит Дом. РФ на предмет надежности нового получателя заемных средств. Репутацию действующего учредителя ООО «Веллком» Сергея Попова надежной не назовешь.

Дело в том, что компании, контролируемые Поповым, имеют многомиллионные задолженности за нарушение сроков и неисполнение государственных контрактов. Причем по итогам уже завершенных судебных процессов эти структуры отказываются выполнять требования кредиторов.

Одна из крупных фирм Попова — ООО «Стройактив» — еще в декабре 2020 года попала в реестр недобросовестных поставщиков из-за срыва контракта по строительству школы в Коломне.

Другую дочернюю компанию, контролируемую этим предпринимателем — ООО «ВЕЛЛКОМ-ГРУПП», включили в реестр недобросовестных поставщиков в феврале 2021 года. Числиться в «черном списке» фирма будет до 2 февраля 2023 года.

Не ясна также ситуация с судебными решениями по ООО «Веллком», которые не погашены уже более полугода из-за пустых банковских счетов застройщика и находятся у приставов.