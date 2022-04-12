В Минздраве предупредили о новой волне коронавируса в начале июня
Ранее ВОЗ предупредила о распространении нового варианта коронавируса — ХЕ.
В Минздраве предупредили о новой волне коронавируса в начале июня. Об этом пишет «
Министр здравоохранения Михаил Мурашко в интервью телеканалу «Россия 24» сказал, что в конце мая-начале июня в России может повысится число заболевших ковидом.
По его словам, в последнее время число заболевших в стране снижается, но в больницах остается до 200 тысяч пациентов. Мурашко уточнил, что следующая волна ковида может быть сильнее предыдущей.
Он привел в пример повышение заболеваемости в Китае и нескольких странах Европы.
Ранее Всемирная организация здравоохранения предупредила о распространении нового варианта коронавируса — ХЕ. Его заразность оценили на 10% больше, чем у предыдущего варианта «омикрона».