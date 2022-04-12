В Минздраве предупредили о новой волне коронавируса в начале июня

Ранее ВОЗ предупредила о распространении нового варианта коронавируса — ХЕ.

В Минздраве предупредили о новой волне коронавируса в начале июня. Об этом пишет « Коммерсант ».

Министр здравоохранения Михаил Мурашко в интервью телеканалу «Россия 24» сказал, что в конце мая-начале июня в России может повысится число заболевших ковидом.

По его словам, в последнее время число заболевших в стране снижается, но в больницах остается до 200 тысяч пациентов. Мурашко уточнил, что следующая волна ковида может быть сильнее предыдущей.

Он привел в пример повышение заболеваемости в Китае и нескольких странах Европы.

Ранее Всемирная организация здравоохранения предупредила о распространении нового варианта коронавируса — ХЕ. Его заразность оценили на 10% больше, чем у предыдущего варианта «омикрона».