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В центре Рязани готовят к сносу 11-квартирный дом
Здание 1953 года постройки по адресу: улица Свободы, дом № 74Б вошло в программу развития территорий в 2011 году как площадка перспективного развития.

В центре Рязани готовят к сносу 11-квартирный кирпичный дом 1953 года постройки. Об этом РЗН. Инфо рассказали читатели.

Здание 1953 года постройки по адресу: улица Свободы, дом № 74Б вошло в программу развития территорий в 2011 году как площадка перспективного развития.

В доме на перекрестке улиц Свободы и Маяковского три этажа, один из них полуподвальный. В 2015 году на публичных слушаниях инвесторы представили проект развития территории. Тогда застройщик обещал построить здание на 61 человека с нежилыми помещениями на первом этаже и подземной парковкой под всем участком площадью 0,24 га. Также говорилось о создании детской площадки, озеленении, переносе остановки на 50 метров в сторону центрального рынка. Новый дом спроектирован в три этажа, но семь лет назад застройщик («Белый город») выражал желание довести высоту дома до шести этажей.

Рабочие подтвердили корреспонденту РЗН. Инфо, что готовят площадку к сносу дома. Разбор здания, по их словам, начнут «скоро».