В Белгороде сообщили об обстреле типографии

В типографии повреждено оборудование, прострелены окна.

Утром в пятницу, 1 апреля, в Белгороде обстреляли типографию. Об этом передает РИА Новости .

Сотрудница типографии сообщила, что на месте был сотрудник — юрист. Он работал за компьютером, но встал за кофе, что спасло его.

«Если бы не встал, умер бы — у него прострелен монитор», — заявила собеседница.

В типографии повреждено оборудование, прострелены окна.

Напомним, в Белгороде произошел пожар на нефтебазе. Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что авиаудары совершили с двух вертолетов вооруженных сил Украины, которые зашли на территорию России на низкой высоте.