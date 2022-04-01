В Белгороде загорелась нефтебаза
Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что пожар произошел из-за авиаудара с двух вертолетов вооруженных сил Украины, которые зашли на территорию России на низкой высоте.
В Белгороде на нефтебазе произошел пожар. Об этом в
«Произошел пожар на нефтебазе в городе Белгороде. Все экстренные службы выехали на место», — написал он.
Он отметил, что принимаются меры по его ликвидации.
Жителей улиц, находящихся рядом, временно разместили в «Белгород Арене».
Гладков сообщил, что пожар произошел из-за авиаудара с двух вертолетов вооруженных сил Украины, которые зашли на территорию России на низкой высоте. По словам губернатора, жертв нет, населению ничего не угрожает.
На месте работают экстренные службы.