В Белгороде загорелась нефтебаза

Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что пожар произошел из-за авиаудара с двух вертолетов вооруженных сил Украины, которые зашли на территорию России на низкой высоте.

В Белгороде на нефтебазе произошел пожар. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Произошел пожар на нефтебазе в городе Белгороде. Все экстренные службы выехали на место», — написал он.

Он отметил, что принимаются меры по его ликвидации.

Жителей улиц, находящихся рядом, временно разместили в «Белгород Арене».

Гладков сообщил, что пожар произошел из-за авиаудара с двух вертолетов вооруженных сил Украины, которые зашли на территорию России на низкой высоте. По словам губернатора, жертв нет, населению ничего не угрожает.

На месте работают экстренные службы.