Фоторепортаж с пожара в здании бывшего училища связи

По предварительным данным, пострадавших нет.

В пятницу, 1 апреля, в Рязани на улице Каширина загорелось бывшее училище связи. В нежилом здании огнем охватило кровлю четвертого этажа.

Густой плотный дым валил от крыши и окон. На месте ЧП продолжили работать пожарные и развернули оперштаб.

Пожару присвоили повышенный уровень сложности. По предварительным данным, пострадавших нет. В тушении участвуют 15 единиц техники и 45 человек личного состава.

Корреспонденты РЗН. инфо побывали на месте и сделал кадры с места происшествия.