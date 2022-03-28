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В Рязани проходит интернет-голосование за отмену пешеходного перехода на Первомайском проспекте
Речь идет о нерегулируемом пешеходном переходе на пересечении Первомайского проспекта и улицы Пожалостина.

В Рязани проходит интернет-голосование за отмену пешеходного перехода на Первомайском проспекте. Об этом сообщили на сайте мэрии.

Речь идет о нерегулируемом пешеходном переходе на пересечении Первомайского проспекта и улицы Пожалостина. Переход предложили убрать из-за повышенной аварийности на участке.

Рязанцы могут проголосовать на платформе «Обратная связь» портала «Госуслуги».

Голосование продлится до 31 марта 2022 года.