В Рязани проходит интернет-голосование за отмену пешеходного перехода на Первомайском проспекте
Речь идет о нерегулируемом пешеходном переходе на пересечении Первомайского проспекта и улицы Пожалостина.
В Рязани проходит интернет-голосование за отмену пешеходного перехода на Первомайском проспекте. Об этом
Речь идет о нерегулируемом пешеходном переходе на пересечении Первомайского проспекта и улицы Пожалостина. Переход предложили убрать из-за повышенной аварийности на участке.
Рязанцы могут проголосовать на платформе «
Голосование продлится до 31 марта 2022 года.