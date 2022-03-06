В Рязани задержали участников несанкционированных акций

В Рязани проходят задержания участников в несанкционированных публичных акциях против военной операции на Украине. Об этом в воскресенье, 6 марта, сообщает Vidsboku.

В Рязани проходят задержания участников в несанкционированных публичных акциях против военной операции на Украине. Об этом в воскресенье, 6 марта, сообщает Vidsboku .

Как сообщает издание, несколько задержаний произошло на площади Победы, несколько в других местах города. На выходе из своего подъезда были задержаны активисты Ирина Кусова и Юрий Богомолов, активист Алексей Борисов — дома.

Подозреваемых в участии в акциях доставляют в отделы полиции. Точное количество задержанных неизвестно.

Напомним, ранее стало известно, что за призывы в соцсетях к участию в несанкционированном массовом мероприятии задержали 23-летнего рязанца. Об этом РЗН. инфо сообщил источник в силовых структурах.