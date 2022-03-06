В Рязани задержали молодого человека за призывы к участию в массовом мероприятии

За призывы в соцсетях к участию в несанкционированном массовом мероприятии задержали 23-летнего рязанца. Об этом РЗН. инфо сообщил источник в силовых структурах.

За призывы в соцсетях к участию в несанкционированном массовом мероприятии задержали 23-летнего рязанца. Об этом РЗН. инфо сообщил источник в силовых структурах.

23-летний молодой человек задержан. В соответствии с ч. ст. 20.2 КоАП РФ ему грозит арест сроком до десяти суток либо штраф до 30 тысяч рублей.