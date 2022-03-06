В Рязанской области за участие в несанкционированных акциях задержали три человека

Об этом в воскресенье, 6 марта, рассказал РЗН. инфо источник в силовых структурах.

Всего по Рязанской области за участие в несанкционированных акциях задержали три человека. Об этом в воскресенье, 6 марта, рассказал РЗН. инфо источник в силовых структурах.

Задержанным грозит административная или уголовная ответственность.

Источник опроверг задержания активистов, о которых ранее писали СМИ.

Напомним, ранее Vidsboku сообщил, что несколько задержаний произошло на площади Победы, несколько — в других местах города.