Системы Visa и Mastercard прекратят деятельность в России

Платежные системы Visa и Mastercard объявили об остановке своей деятельности, сообщает
Как заявил Сбер, платежи в зарубежных интернет-магазинах с российских карт Visa и MasterCard будут ограничены, карты не сработают и в зарубежных оффлайн-магазинах.
Mastercard сообщила, что возобновит операции в России, когда «это будет уместно» и если будет «разрешено законом».
Россиянам, находящимся за рубежом, советуют заранее снять наличные. В Альфа-банке считают, что Mastercard и Visa за границей будут работать как обычно еще около трех дней, потом — только в России.
В ряде стран принимают российские карты «Мир»: Турция, ОАЭ, Кипр, Вьетнам, Белоруссия, Армения, Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Узбекистан. Также «Мир» действует на территории Абхазии и Южной Осетии.