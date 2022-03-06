Системы Visa и Mastercard прекратят деятельность в России

Выпущенные в России карты Visa и Mastercard перестанут работать за границей, при этом карты отечественных банков продолжат работать в России.

Платежные системы Visa и Mastercard объявили об остановке своей деятельности, сообщает РИА Новости. Выпущенные в России карты Visa и Mastercard перестанут работать за границей, при этом карты отечественных банков продолжат работать в России.

Как заявил Сбер, платежи в зарубежных интернет-магазинах с российских карт Visa и MasterCard будут ограничены, карты не сработают и в зарубежных оффлайн-магазинах.

Mastercard сообщила, что возобновит операции в России, когда «это будет уместно» и если будет «разрешено законом».

Россиянам, находящимся за рубежом, советуют заранее снять наличные. В Альфа-банке считают, что Mastercard и Visa за границей будут работать как обычно еще около трех дней, потом — только в России.

В ряде стран принимают российские карты «Мир»: Турция, ОАЭ, Кипр, Вьетнам, Белоруссия, Армения, Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Узбекистан. Также «Мир» действует на территории Абхазии и Южной Осетии.