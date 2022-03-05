В Пронском районе случилось массовое ДТП
Судя по видео с места аварии, ряд машин получили технические повреждения.
В Рязанской области произошло массовое ДТП. Информацию опубликовали очевидцы в соцсети в субботу, 5 марта.
Авария случилась в Пронском районе, на трассе «Рязань-Скопин», недалеко от села Абакумово.
На видео заметно, что несколько автомобилей получили серьезные технические повреждения. Судя по кадрам, одна из машин перевернулась и улетела в кювет. На месте аварии находились автомобили МЧС и полиции.
Подробности ДТП рассказали в региональном УМВД.