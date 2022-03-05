В Пронском районе случилось массовое ДТП

Судя по видео с места аварии, ряд машин получили технические повреждения.

В Рязанской области произошло массовое ДТП. Информацию опубликовали очевидцы в соцсети в субботу, 5 марта.

Авария случилась в Пронском районе, на трассе «Рязань-Скопин», недалеко от села Абакумово.

На видео заметно, что несколько автомобилей получили серьезные технические повреждения. Судя по кадрам, одна из машин перевернулась и улетела в кювет. На месте аварии находились автомобили МЧС и полиции.

Подробности ДТП рассказали в региональном УМВД.