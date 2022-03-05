В ДТП в Пронском районе погиб 42-летний мужчина

Авария произошла в субботу, 5 марта.

В ДТП в Пронском районе погиб 42-летний мужчина. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Авария произошла в субботу, 5 марта, примерно в 16:20, на 51 километре трассы «Рязань-Пронск-Скопин». Между собой столкнулись Mitsubishi Lancer и Chevrolet Spark.

В результате ДТП погиб водитель последней легковушки. 38-летняя женщина за рулем Mitsubishi и ее семилетний пассажир получили травмы. Им оказали медицинскую помощь.

По факту ДТП проводится проверка.

Ранее в соцсетях появилось видео с места аварии.