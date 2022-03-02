На Украине погиб выпускник рязанского десантного училища во время спецоперации

Мужчина погиб во время спецоперации по освобождению Донбасса.

На Украине погиб выпускник рязанского десантного училища. Об этом в среду, 2 марта, сообщил губернатор Николай Любимов на личной странице «ВКонтакте».

Офицер погиб во время спецоперации по освобождению Донбасса. У него осталась жена, которая живет в Рязани. Николай Любимов выразил соболезнования семье офицера и заверил, что им окажут всю необходимую помощь и материальную поддержку в размере 1 миллиона рублей.

«Мы разделяем тяжесть этой утраты и преклоняемся перед героем, который выбрал делом своей жизни защиту Родины и сделаем все, чтобы сохранить память об офицере, проявившем мужество во время спецоперации», — написал глава региона.