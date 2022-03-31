СК возбудил дело о новых массовых обстрелах Донбасса

В ночь со вторника на среду украинские силовики обстреляли дома мирных жителей в Донецке, Горловке, Ясиноватой, Докучаевске, Мариуполе, а также в селах Сартана Кальмиусского района и Павловке Марьинского района ДНР. В результате их действий погибли мирные жители.

Следственный комитет России возбудил дело о новых массовых обстрелах Донбасса. Информация об этом в четверг, 31 марта, появилась в telegram-канале ведомства.

В ночь со вторника на среду украинские силовики обстреляли дома мирных жителей в Донецке, Горловке, Ясиноватой, Докучаевске, Мариуполе, а также в селах Сартана Кальмиусского района и Павловке Марьинского района ДНР. В результате их действий погибли мирные жители.

«Повреждены ряд жилых домов, хозяйственные постройки и здание республиканского рынка. Пять мирных жителей, не участвующих в вооруженном конфликте, получили ранения различной степени тяжести. Еще девять человек погибли, одной из жертв националистов стала женщина 1936 года рождения», — подчеркивается в сообщении.

Также сообщалось, что украинские националисты обстреляли дома по улице Пинтера в Кировском районе Донецка. Погиб один человек, еще несколько людей, в том числе и дети, ранены. В больницы ДНР с ранениями также обратились 28 мирных жителей.

По данным фактам возбуждены уголовные дела по статье «Жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором Российской Федерации».

«Следственный комитет России устанавливает должностных лиц из числа украинских националистов, причастных к этим преступлениям против мира и безопасности человечества», — заключили в ведомстве.