Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 31
Птн, 01
Сбт, 02
ЦБ USD 84.09 -2.19 31/03
ЦБ EUR 93.7 -2.31 31/03
Нал. USD 77.00 / 95.00 09:02
Нал. EUR 80.00 / 100.00 09:02
Новости
Публикации
Как рязанские пенсионеры умудряются выживать на минимальную пенсию
Средняя пенсия в Рязанской области, согласно Росстату,...
26 марта 13:27
13 320
Малый бизнес вновь на грани: как предприниматели удерживают клиентов
Вслед за ковидными ограничениями, которые тяжело пережи...
24 марта 18:42
5 998
Инструкция по поиску сахара в Рязани
Корреспондент решил не приспосабливаться к жизни без сл...
24 марта 16:55
19 056
Работу рязанских фермеров оптимизирует система агроменеджмента Агротро...
23 марта 16:05
5 511
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2021
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
СК возбудил дело о новых массовых обстрелах Донбасса
В ночь со вторника на среду украинские силовики обстреляли дома мирных жителей в Донецке, Горловке, Ясиноватой, Докучаевске, Мариуполе, а также в селах Сартана Кальмиусского района и Павловке Марьинского района ДНР. В результате их действий погибли мирные жители.

Следственный комитет России возбудил дело о новых массовых обстрелах Донбасса. Информация об этом в четверг, 31 марта, появилась в telegram-канале ведомства.

В ночь со вторника на среду украинские силовики обстреляли дома мирных жителей в Донецке, Горловке, Ясиноватой, Докучаевске, Мариуполе, а также в селах Сартана Кальмиусского района и Павловке Марьинского района ДНР. В результате их действий погибли мирные жители.

«Повреждены ряд жилых домов, хозяйственные постройки и здание республиканского рынка. Пять мирных жителей, не участвующих в вооруженном конфликте, получили ранения различной степени тяжести. Еще девять человек погибли, одной из жертв националистов стала женщина 1936 года рождения», — подчеркивается в сообщении.

Также сообщалось, что украинские националисты обстреляли дома по улице Пинтера в Кировском районе Донецка. Погиб один человек, еще несколько людей, в том числе и дети, ранены. В больницы ДНР с ранениями также обратились 28 мирных жителей.

По данным фактам возбуждены уголовные дела по статье «Жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором Российской Федерации».

«Следственный комитет России устанавливает должностных лиц из числа украинских националистов, причастных к этим преступлениям против мира и безопасности человечества», — заключили в ведомстве.