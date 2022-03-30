После ночного обстрела Горловки украинскими войсками разрушены 16 домов

По предварительной информации, два человека погибли.

Ночью в среду, 30 марта, украинские войска обстреляли Горловку в Донецкой Народной Республике, выпустив 20 гранат из автоматического гранатомета на станке (АГС). Об этом передает РИА Новости .

В результате обстрела разрушены 16 домов. По предварительной информации, два человека погибли.

Также ночью обстреляли жилой дом в Донецке, погиб один человек, четверо пострадали. Пострадавших госпитализировали, среди них один ребенок.

Кроме того, украинские войска выпустили ракету из комплекса «Точка-У» по Луганску. Обстрел произвели из Северодонецка. Также силовики обстреляли из танка населенный пункт Молочный.