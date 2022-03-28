В ДТП на Солотчинском шоссе погиб человек из легковушки

Ранее в соцсетях появились фото с места аварии, где фура наехала на легковушку. В пресс-службе регионального УМВД прокомментировали аварию.

В ДТП на Солотчинском шоссе погиб человек из легковушки. Об этом РЗН. инфо сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Авария случилась в понедельник, 28 марта, на въезде в Рязань. Там произошло столкновение фуры Volvo и Toyota. В аварии погиб человек из легковушки.

Подробности произошедшего появятся позже.