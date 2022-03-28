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Появились подробности смертельного ДТП на Солотчинском шоссе
37-летний житель Рязанской области управляя седельным тягачом «ВОЛЬВО», с полуприцепом «ШМИТЦ», совершил наезд на стоящий впереди в попутном направлении легковой автомобиль «ТОЙОТА АВЕНСИС».

В пресс-службе регионального управления МВД рассказали подробности смертельного ДТП, произошедшего в Рязани на Солотчинском шоссе.

ДТП произошло 28 марта примерно в 10:20 на 3 километре дороги «Клепики-Рязань».

По предварительной информации, 37-летний житель Рязанской области на тягаче Volvo с полуприцепом врезался в «легковушку» Toyota Avensis, которой управлял 40-летний мужчина.

В ДТП погиб водитель «легковушки». Проводится проверка.

Ранее появилось видео с места аварии.