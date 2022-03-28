Появились подробности смертельного ДТП на Солотчинском шоссе
37-летний житель Рязанской области управляя седельным тягачом «ВОЛЬВО», с полуприцепом «ШМИТЦ», совершил наезд на стоящий впереди в попутном направлении легковой автомобиль «ТОЙОТА АВЕНСИС».
В пресс-службе регионального управления МВД рассказали подробности смертельного ДТП, произошедшего в Рязани на Солотчинском шоссе.
ДТП произошло 28 марта примерно в 10:20 на 3 километре дороги «Клепики-Рязань».
По предварительной информации, 37-летний житель Рязанской области на тягаче Volvo с полуприцепом врезался в «легковушку» Toyota Avensis, которой управлял 40-летний мужчина.
В ДТП погиб водитель «легковушки». Проводится проверка.
Ранее появилось видео с места аварии.