Глава ЛНР: в республике может пройти референдум по вступлению в состав России
Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник допустил проведение референдума о вступлении в состав России, сообщает РИА Новости.
Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник допустил проведение референдума о вступлении в состав России, сообщает
По его словам, референдум о вхождении в состав России может пройти в ЛНР в ближайшее время.
«Я думаю, что в ближайшее время на территории республики будет проведен референдум, на котором народ реализует свое абсолютное конституционное право и выскажет свое мнение по поводу вступления в Российскую Федерацию», — сказал он на встрече с иностранными журналистами.