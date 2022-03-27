Глава ЛНР: в республике может пройти референдум по вступлению в состав России

Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник допустил проведение референдума о вступлении в состав России, сообщает РИА Новости.

Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник допустил проведение референдума о вступлении в состав России, сообщает РИА Новости.

По его словам, референдум о вхождении в состав России может пройти в ЛНР в ближайшее время.

«Я думаю, что в ближайшее время на территории республики будет проведен референдум, на котором народ реализует свое абсолютное конституционное право и выскажет свое мнение по поводу вступления в Российскую Федерацию», — сказал он на встрече с иностранными журналистами.