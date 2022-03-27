Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Вск, 27
-3°
Пнд, 28
-4°
Втр, 29
ЦБ USD 95.66 -0.39 26/03
ЦБ EUR 105.27 -0.2 26/03
Нал. USD 85.00 / 105.00 16:40
Нал. EUR 95.00 / 115.00 16:40
Новости
Публикации
Как рязанские пенсионеры умудряются выживать на минимальную пенсию
Средняя пенсия в Рязанской области, согласно Росстату,...
Вчера 13:27
6 893
Малый бизнес вновь на грани: как предприниматели удерживают клиентов
Вслед за ковидными ограничениями, которые тяжело пережи...
24 марта 18:42
3 114
Инструкция по поиску сахара в Рязани
Корреспондент решил не приспосабливаться к жизни без сл...
24 марта 16:55
15 098
Работу рязанских фермеров оптимизирует система агроменеджмента Агротро...
23 марта 16:05
2 775
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2021
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
Глава ЛНР: в республике может пройти референдум по вступлению в состав России
Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник допустил проведение референдума о вступлении в состав России, сообщает РИА Новости.

Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник допустил проведение референдума о вступлении в состав России, сообщает РИА Новости.

По его словам, референдум о вхождении в состав России может пройти в ЛНР в ближайшее время.

«Я думаю, что в ближайшее время на территории республики будет проведен референдум, на котором народ реализует свое абсолютное конституционное право и выскажет свое мнение по поводу вступления в Российскую Федерацию», — сказал он на встрече с иностранными журналистами.