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Глава ЛНР объяснил свои слова о возможном вхождении в состав России
Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник заявил, что подготовка к проведению референдума о вхождении в состав России не ведется. Он назвал свои предыдущие слова об этом своим личным мнением, сообщает ТАСС.

Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник заявил, что подготовка к проведению референдума о вхождении в состав России не ведется. Он назвал свои предыдущие слова об этом своим личным мнением, сообщает ТАСС.

«Я сделал такое заявление, — прокомментировал Пасечник. — Хочу внести пояснения: это мое личное, частное мнение. Каких-либо действий, направленных на проведение референдума в республике в ближайшее время, нами не осуществляется».

По мнению Пасечника, перед руководством ЛНР стоит главная задача — завершить военные действия. Он отметил, что после этого жители смогут определить свою дальнейшую судьбу.

«Хотя свой выбор мы уже сделали в 2014 году в ходе Русской весны», — заключил Пасечник.

Напомним, днем он заявил, что в ближайшее время на территории республики может пройти референдум по поводу вхождения в состав России.