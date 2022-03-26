Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Вск, 27
-2°
Пнд, 28
-4°
Втр, 29
ЦБ USD 95.66 -0.39 26/03
ЦБ EUR 105.27 -0.2 26/03
Нал. USD 85.00 / 105.00 16:40
Нал. EUR 95.00 / 115.00 16:40
Новости
Публикации
Как рязанские пенсионеры умудряются выживать на минимальную пенсию
Средняя пенсия в Рязанской области, согласно Росстату,...
Вчера 13:27
4 324
Малый бизнес вновь на грани: как предприниматели удерживают клиентов
Вслед за ковидными ограничениями, которые тяжело пережи...
24 марта 18:42
2 650
Инструкция по поиску сахара в Рязани
Корреспондент решил не приспосабливаться к жизни без сл...
24 марта 16:55
14 039
Работу рязанских фермеров оптимизирует система агроменеджмента Агротро...
23 марта 16:05
2 323
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2021
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
Рязанец рассказал о советских панно с видами города в здании управления ГИБДД
О советских панно в здании областного управления ГИБДД рассказал рязанский журналист Антон Сумин. Пост опубликован на его странице «ВКонтакте».

О советских панно в здании областного управления ГИБДД рассказал рязанский журналист Антон Сумин. Пост опубликован на его странице «ВКонтакте».

«Смотрите, какие замечательные старые панно с видами советской Рязани обнаружились в коридоре управления ГИБДД на улице Солнечной. Вся эта красота нарисована вручную. Навскидку — 1970-1980-е», — сообщается в посте.

Напомним, ранее в подземном переходе у ТРЦ «Барс» обнаружили советскую мозаику. Мэрия пообещала ее сохранить, но вандалы разрисовали панно.