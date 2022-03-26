Рязанец рассказал о советских панно с видами города в здании управления ГИБДД

О советских панно в здании областного управления ГИБДД рассказал рязанский журналист Антон Сумин. Пост опубликован на его странице «ВКонтакте».

О советских панно в здании областного управления ГИБДД рассказал рязанский журналист Антон Сумин. Пост опубликован на его странице «ВКонтакте».

«Смотрите, какие замечательные старые панно с видами советской Рязани обнаружились в коридоре управления ГИБДД на улице Солнечной. Вся эта красота нарисована вручную. Навскидку — 1970-1980-е», — сообщается в посте.

Напомним, ранее в подземном переходе у ТРЦ «Барс» обнаружили советскую мозаику. Мэрия пообещала ее сохранить, но вандалы разрисовали панно.