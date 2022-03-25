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Суд арестовал новых фигуранток дела о взрыве на заводе «Эластик» в Шиловском районе
Басманный районный суд Москвы арестовал учредителя организации по производству взрывчатых веществе ООО «Разряд» Наталью Лукашину и главного инженера Ирину Урубкову.

Суд арестовал новых фигуранток дела о взрыве на заводе «Эластик» в Шиловском районе. Об этом сообщает Vidsboku.

Басманный районный суд Москвы арестовал учредителя организации по производству взрывчатых веществе ООО «Разряд» Наталью Лукашину и главного инженера Ирину Урубкову.

Ходатайство об их аресте поступило в суд 15 марта.

Сообщается, что учредителю компании Александру Егошкину и гендиректору Сергею Нистратову продлили срок содержания под стражей.

Четверых фигурантов обвиняют по части 3 статьи 217 УК РФ («Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»).

Уголовное дело после взрыва на заводе «Эластик» возбудили 22 октября 2021 года. В цеху, где производили порох, произошло короткое замыкание. Порох сдетонировал, начался пожар. На месте погибла почти вся смена, находящаяся на работе — 16 человек. Позже в больнице скончался еще один человек.

После этого задержали учредителя предприятия Александра Егоршина и гендиректора Сергея Нистраткина.