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Суд попросили арестовать причастных к взрыву на заводе «Эластик» в Шиловском районе
Учредителя ООО «Разряд» Наталью Лукашину и главного инженера Ирину Урубкову подозревают в «нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».

В Басманный районный суд Москвы поступило ходатайство об аресте двух должностных лиц, причастных к взрыву на заводе «Эластик"в Шиловском районе. Об этом пишет «МК».

Ходатайство об аресте поступило в суд 15 марта. Учредителя ООО «Разряд» Наталью Лукашину и главного инженера Ирину Урубкову подозревают в «нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».

Уголовное дело после взрыва на заводе «Эластик» возбудили 22 октября 2021 года. В цеху, где производили порох, произошло короткое замыкание. Порох сдетонировал, начался пожар. На месте погибла почти вся смена, находящаяся на работе — 16 человек. Позже в больнице скончался еще один человек.

После этого задержали учредителя предприятия Александра Егоршина и гендиректора Сергея Нистраткина.