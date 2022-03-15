Суд попросили арестовать причастных к взрыву на заводе «Эластик» в Шиловском районе

Учредителя ООО «Разряд» Наталью Лукашину и главного инженера Ирину Урубкову подозревают в «нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».

В Басманный районный суд Москвы поступило ходатайство об аресте двух должностных лиц, причастных к взрыву на заводе «Эластик"в Шиловском районе. Об этом пишет «МК».

Ходатайство об аресте поступило в суд 15 марта. Учредителя ООО «Разряд» Наталью Лукашину и главного инженера Ирину Урубкову подозревают в «нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».

Уголовное дело после взрыва на заводе «Эластик» возбудили 22 октября 2021 года. В цеху, где производили порох, произошло короткое замыкание. Порох сдетонировал, начался пожар. На месте погибла почти вся смена, находящаяся на работе — 16 человек. Позже в больнице скончался еще один человек.

После этого задержали учредителя предприятия Александра Егоршина и гендиректора Сергея Нистраткина.