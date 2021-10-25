Следователи задержали двух людей, причастных к взрыву на заводе под Рязанью

Следователи задержали гендиректора и учредителя компании ООО «Разряд» в рамках уголовного дела о взрыве в пороховом цехе в Рязанской области. Об этом в понедельник, 25 октября, ТАСС сообщил собственный источник в правоохранительных органах.

Уточняется, что их задержали после допроса.

«В ходе оперативно-разыскных мероприятий были задержаны учредитель компании ООО „Разряд“ Александр Егоршин и ее генеральный директор Сергей Нистраткин. По окончании следственных действий будет решаться вопрос об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу», — сказал собеседник агентства.

В Басманный суд Москвы уже поступило ходатайство следствия. Задержанные обвиняются в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 217 УК РФ «Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».

«Следствие просит избрать арест в отношении обвиняемых по 22 декабря», — сказала собеседница агентства.

Напомним, утром 22 октября в поселке Лесной Шиловского района при взрыве на ООО «Разряд» на территории ФГУП «Завод синтетических волокон «Эластик» погибли 17 человек. Пожару предшествовал взрыв, произошедший из-за нарушения технологического процесса в цехе по производству пороха. Возбуждено уголовное дело.

Понедельник, 25 октября, в Рязанской области объявлен днем траура в связи с гибелью людей на заводе.