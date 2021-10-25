\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 25
Втр, 26
Срд, 27
10°
ЦБ USD 70.86 -0.13 23/10
ЦБ EUR 82.5 -0.14 23/10
Нал. USD 69.81 / 70.70 10:50
Нал. EUR 81.41 / 82.20 11:36
Новости
Публикации
Парад рязанских вице-губернаторов: от писателя до охотника
В рязанской властной вертикали есть высокая, но очень с...
23 октября 2021 15:50
5 337
«Ситилинк» в Рязани предлагает выгодные покупки для офиса в октябре
В осенний период спрос рязанских покупателей на офисную...
22 октября 16:36
2 735
Лидеры подтверждают реноме. Обзор 4-го тура в «40+"
В четвертом туре дивизиона «Любитель 40+" сенсаций не п...
22 октября 12:13
2 808
В Рязани по-новому оборудуют подъезды к школам: безопасно для детей, у...
В Рязани появились новшества, которые готова перенимать...
17 октября 11:32
2
14 482
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
Следователи задержали двух людей, причастных к взрыву на заводе под Рязанью

Следователи задержали гендиректора и учредителя компании ООО «Разряд» в рамках уголовного дела о взрыве в пороховом цехе в Рязанской области. Об этом в понедельник, 25 октября, ТАСС сообщил собственный источник в правоохранительных органах.

Уточняется, что их задержали после допроса.

«В ходе оперативно-разыскных мероприятий были задержаны учредитель компании ООО „Разряд“ Александр Егоршин и ее генеральный директор Сергей Нистраткин. По окончании следственных действий будет решаться вопрос об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу», — сказал собеседник агентства.

В Басманный суд Москвы уже поступило ходатайство следствия. Задержанные обвиняются в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 217 УК РФ «Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».

«Следствие просит избрать арест в отношении обвиняемых по 22 декабря», — сказала собеседница агентства.

Напомним, утром 22 октября в поселке Лесной Шиловского района при взрыве на ООО «Разряд» на территории ФГУП «Завод синтетических волокон «Эластик» погибли 17 человек. Пожару предшествовал взрыв, произошедший из-за нарушения технологического процесса в цехе по производству пороха. Возбуждено уголовное дело.

Понедельник, 25 октября, в Рязанской области объявлен днем траура в связи с гибелью людей на заводе.