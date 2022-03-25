ЛДПР попросит признать редакцию Mash нежелательной организацией

Ранее Mash со ссылкой на сенатора Александра Пронюшкина заявили, что лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский умер. Позже Минздрав и представители ЛДПР опровергли эту информацию.

ЛДПР попросит Генпрокуратуру признать редакцию Mash нежелательной организацией. Об этом в пятницу, 25 марта, РИА Новостям сообщили в пресс-службе фракции.

«Фракция ЛДПР инициирует обращение Госдумы в Генпрокуратуру с требованием признать нежелательной организацией редакцию Mash и все связанные с ним страницы в интернете и соцсетях», — сообщили во фракции.

Ранее Mash со ссылкой на сенатора Александра Пронюшкина заявили, что лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский умер. Позже Минздрав и представители ЛДПР опровергли эту информацию.