Полицейские задержали мужчину, облившего кислотой трех человек в Подмосковье

Ранее стало известно, что в Подмосковье бывший возлюбленный пострадавшей облил кислотой ее, ее нового молодого человека и ребенка, проходившего мимо. Всех троих госпитализировали.

В Подмосковье задержали мужчину, который облил кислотой трех человек. Об этом в понедельник, 21 марта, сообщил telegram-канал Shot.

Ранее стало известно, что в Подмосковье бывший возлюбленный пострадавшей облил ее кислотой, а также ее нового молодого человека и ребенка, проходившего мимо.

Полицейские установили личность злоумышленника. Им оказался бывший кандидат в депутаты московского района Печатники 25-летний Дмитрий Поляков.

Как стало известно СМИ, после расставания в 2020 году пострадавшей неоднократно поступали угрозы.

В настоящее время преступник задержан.