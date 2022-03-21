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В Подмосковье мужчина облил кислотой трех человек
Среди пострадавших — 11-летний ребенок.

В Подмосковье мужчина облил кислотой трех человек. Среди них 11-летний ребенок, пишет Mash.

Инцидент произошел около дома на Подольском проезде.

Подозреваемым оказался бывший возлюбленный пострадавшей. Сперва он облил кислотой мужчину. Девушка пыталась сбежать, однако преступник догнал ее и плеснул кислотой в лицо. Также вещество попало на ребенка, проходившего мимо.

Взрослые пострадавшие находятся в больнице. У 26-летнего мужчины — химические ожоги лица, шеи и рук, у 26-летней девушки — ожоги глаз, лица, рук и бедра. У ребенка пострадали кисти рук.

Указано, что полиция ищет подозреваемого.

Фото и видео — Mash