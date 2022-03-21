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Любимов призвал рязанцев не скупать продукты
«Что касается сахара, основные производители в других регионах, но с ним тоже нет дефицита, об этом не раз говорили» — отметил губернатор.

Любимов призвал рязанцев не скупать продукты. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

В понедельник, 21 марта, губернатор Николай Любимов приехал на мукомольное предприятие ООО «Русские мельницы». В беседе с журналистами он сказал, что на складах предприятия имеется достаточный запас продукции.

«Что касается сахара, основные производители в других регионах, но с ним тоже нет дефицита, об этом не раз говорили» — отметил Любимов.

Губернатор подчеркнул, что искусственный дефицит возникает потому, что люди начинают создавать ажиотаж и скупать продукты в прок.

«Всех призываю не скупать в магазинах продукты, их достаточно», — сказал Николай Любимов.

Ранее сообщалось, что в рязанском магазине Fix Price весь сахар раскупили за полчаса.