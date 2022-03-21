Рязанцы раскупили сахар в Fix Price за полчаса

По словам продавца, сахарный песок завозят два раза в неделю, однако полки моментально пустеют.

В понедельник, 21 марта, в Fix Price в ТЦ «Аркада» рязанцы за полчаса раскупили весь сахар.

По словам продавца, сахарный песок завозят два раза в неделю, однако полки моментально пустеют.

Собеседница отметила, что в этот раз привезли одну коробку, но следующая партия будет больше.

«Сегодня утром только привезли и мгновенно покупатели расхватали. У нас сахар стоил 59 рублей. Однако на следующую партию повысится ценник. Примерно 79 рублей за упаковку», — рассказали в магазине.

Напомним, что рязанцы раскупают не только сахарный песок, но и средства личной гигиены.