В Рязани простились с погибшим на Украине военным Александром Фомашиным

Похороны прошли на Новогражданском кладбище. Александра Фомашина наградили орденом Мужества посмертно.

В пятницу, 18 марта, в Рязани состоялась прощальная церемония с погибшим в ходе специальной военной операции на Украине выпускником Рязанского десантного училища, капитаном Александром Фомашиным.

Прощание с ним прошло в рязанском Дворце молодежи. На церемонии присутствовали товарищи, близкие и представители власти.

Со словами соболезнования выступила первый заместитель председателя правительства Анна Рослякова.

Александра Фомашина наградили орденом Мужества посмертно.

Похороны прошли на Новогражданском кладбище.

Ранее о гибели военного сообщил губернатор Николай Любимов на странице в соцсетях.