Любимов: на Украине погибли три рязанских военнослужащих
Гвардии старший сержант Андрей Красильников, гвардии сержант Алексей Филиппов и капитан Александр Фомашин погибли во время спецоперации на Украине.
На Украине погибли три рязанских военнослужащих. Об этом
Гвардии старший сержант Андрей Красильников, гвардии сержант Алексей Филиппов и капитан Александр Фомашин погибли во время спецоперации на Украине.
«Они отдали свои жизни, защищая безопасность нашей страны и наших граждан. Их преданное служение Родине — пример истинного мужества и доблести. Мы всегда будем помнить имена героев», — написал губернатор.
Николай Любимов принес соболезнования семьям погибших, которые живут в Рязанской области.