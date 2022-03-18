Любимов: на Украине погибли три рязанских военнослужащих

Гвардии старший сержант Андрей Красильников, гвардии сержант Алексей Филиппов и капитан Александр Фомашин погибли во время спецоперации на Украине.

На Украине погибли три рязанских военнослужащих. Об этом сообщил губернатор Николай Любимов на своей странице «ВКонтакте» в пятницу, 18 марта.

Гвардии старший сержант Андрей Красильников, гвардии сержант Алексей Филиппов и капитан Александр Фомашин погибли во время спецоперации на Украине.

«Они отдали свои жизни, защищая безопасность нашей страны и наших граждан. Их преданное служение Родине — пример истинного мужества и доблести. Мы всегда будем помнить имена героев», — написал губернатор.

Николай Любимов принес соболезнования семьям погибших, которые живут в Рязанской области.