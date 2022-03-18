Роскомнадзор потребовал запретить на Youtube антироссийские рекламные ролики

Пользователям видеохостинга показывали рекламу с призывами выводить из строя железнодорожные коммуникации России и Республики Беларусь.

Роскомнадзор потребовал запретить на Youtube антироссийские рекламные ролики. Об этом сообщили на сайте ведомства.

Роскомназдор обратился к американской компании Google LLC с требованиями прекратить на Youtube трансляцию роликов, которые содержат угрозу жизни россиян. Пользователям видеохостинга показывали рекламу с призывами выводить из строя железнодорожные коммуникации России и Республики Беларусь.

«Распространение подобных призывов наглядно демонстрирует антироссийскую позицию американской компании Google LLC. Роскомнадзор выступает категорически против подобных рекламных кампаний и требует от Google LLC в максимально короткие сроки прекратить трансляцию антироссийских роликов», — говорится в сообщении.

Напомним, ранее в России ограничили доступ к Twitter, Facebook и Instagram (последние внесены в список запрещенных сайтов).