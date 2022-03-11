Роскомнадзор ограничит доступ к Instagram из-за призывов к насилию в отношении россиян

В социальной сети Instagram распространяются информационные материалы, содержащие призывы к совершению насильственных действий в отношении граждан Российской Федерации, в том числе военнослужащих.

Роскомнадзор ограничит доступ к Instagram в России. Об этом сообщил сайт надзорного органа.

Доступ к соцсети ограничат на основании требования Генпрокуратуры.

Роскомнадзор заявил, что в Instagram распространяются материалы, которые содержат призывы к насильственным действиям в отношении граждан России, в том числе военнослужащих.