Роскомнадзор решил заблокировать доступ к Facebook в России
С октября 2020 года в соцсети зафиксировали 26 случаев дискриминации российских СМИ.
Роскомнадзор решил заблокировать Facebook в России. Об этом говорится на
С октября 2020 года в соцсети зафиксировали 26 случаев дискриминации российских СМИ.
Отмечается, что соцсеть ограничила доступ к аккаунтам телеканала «Звезда», информационного агентства «РИА Новости», Sputnik, Russia Today, информационных ресурсов «Лента.ру» и «Газета.ру».
Ограничения запрещены федеральным законом.