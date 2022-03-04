\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Сбт, 05
-2°
Вск, 06
-3°
Пнд, 07
-2°
ЦБ USD 105.81 -5.95 05/03
ЦБ EUR 116.53 -7.49 05/03
Нал. USD 100 / 125.00 16:14
Нал. EUR 112.00 / 137.00 16:14
Новости
Публикации
Подари ей новую историю
Лучший подарок на 8 Марта по версии женщин.
Вчера 11:17
312
Как за неделю изменились цены на квартиры в Рязани
События на Украине, начавшиеся 24 февраля, а также посл...
2 марта 14:03
15 127
Как изменятся цены на товары в России в 2022 году?
Главным страхом населения социологи называют повышение...
1 марта 14:57
7 924
Что ждать рязанским клиентам банков от введения против них санкций
Все рязанцы, имеющие сегодня банковские счета, вклады и...
28 февраля 13:24
3 597
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2021
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
Роскомнадзор решил заблокировать доступ к Facebook в России
С октября 2020 года в соцсети зафиксировали 26 случаев дискриминации российских СМИ.

Роскомнадзор решил заблокировать Facebook в России. Об этом говорится на сайте ведомства.

С октября 2020 года в соцсети зафиксировали 26 случаев дискриминации российских СМИ.

Отмечается, что соцсеть ограничила доступ к аккаунтам телеканала «Звезда», информационного агентства «РИА Новости», Sputnik, Russia Today, информационных ресурсов «Лента.ру» и «Газета.ру».

Ограничения запрещены федеральным законом.