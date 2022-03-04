Роскомнадзор решил заблокировать доступ к Facebook в России

С октября 2020 года в соцсети зафиксировали 26 случаев дискриминации российских СМИ.

Роскомнадзор решил заблокировать Facebook в России. Об этом говорится на сайте ведомства.

С октября 2020 года в соцсети зафиксировали 26 случаев дискриминации российских СМИ.

Отмечается, что соцсеть ограничила доступ к аккаунтам телеканала «Звезда», информационного агентства «РИА Новости», Sputnik, Russia Today, информационных ресурсов «Лента.ру» и «Газета.ру».

Ограничения запрещены федеральным законом.