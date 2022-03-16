В полиции рассказали подробности смертельной аварии в Пронском районе
40-летний житель Тырнова на Renault Duster наехал на 59-летнюю жительницу Новомичуринска, которая двигалась по дороге в попутном направлении.
В пресс-службе регионального управления МВД
ДТП произошло во вторник, 15 марта, в 20:35 на 42-м километре автодороги «Рязань — Пронск — Скопин».
40-летний житель Тырнова на Renault Duster наехал на 59-летнюю жительницу Новомичуринска, которая двигалась по дороге в попутном направлении.
От полученных травм женщина скончалась на месте аварии.
Ранее водитель рассказал о причинах аварии.