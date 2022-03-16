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В полиции рассказали подробности смертельной аварии в Пронском районе
40-летний житель Тырнова на Renault Duster наехал на 59-летнюю жительницу Новомичуринска, которая двигалась по дороге в попутном направлении.

В пресс-службе регионального управления МВД рассказали подробности аварии в Пронском районе, где внедорожник насмерть сбил пешехода.

ДТП произошло во вторник, 15 марта, в 20:35 на 42-м километре автодороги «Рязань — Пронск — Скопин».

40-летний житель Тырнова на Renault Duster наехал на 59-летнюю жительницу Новомичуринска, которая двигалась по дороге в попутном направлении.

От полученных травм женщина скончалась на месте аварии.

Ранее водитель рассказал о причинах аварии.