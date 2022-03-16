В Пронском районе внедорожник насмерть сбил женщину

Авария произошла во вторник, 15 марта, около 21:00 на автодороге «Рязань-Пронск-Скопин». Рядом с поворотом на Троицкое Renault Duster наехал на 60-летнюю женщину.

В Пронском районе внедорожник насмерть сбил женщину. Об этом пишет сайт ИД «Пресса».

Авария произошла во вторник, 15 марта, около 21:00 на автодороге «Рязань-Пронск-Скопин». Рядом с поворотом на Троицкое Renault Duster наехал на 60-летнюю женщину. Она умерла на месте.

Водитель возвращался домой в Тырново из Рязани. Мужчина рассказал, что женщина возникла на дороге неожиданно и он не успел затормозить. Перед аварией его ослепил встречный «КамАЗ».

Подробности уточняются.