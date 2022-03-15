В Роспотребнадзоре заявили о невозможности отменить масочный режим в Рязанской области.

Ранее масочный режим отменили в Москве и Подмосковье.

В Роспотребнадзоре заявили о невозможности отменить масочный режим в Рязанской области. Соответствующее сообщение ведомства опубликовали в вторник, 15 марта, в соцсетях.

«Введение и отмена ограничительных мероприятий в каждом субъекте РФ осуществляется в зависимости от текущей эпидемиологической ситуации. В Рязанской области отмечается снижение уровня заболеваемости коронавирусом. Но, несмотря на это, пока не достигнуты показатели, позволяющие отменить масочный режим», — говорится в сообщении.

Ранее масочный режим отменили в Москве и Подмосковье.