В Подмосковье отменили масочный режим

Об этом сообщили в пресс-службе облправительства.

В Московской области отменили масочный режим и социальную дистанцию в общественных местах. Об этом во вторник, 15 марта, сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

«В Подмосковье отменены следующие ограничения: ношение масок перестает быть обязательным; отменяется обязательная социальная дистанция на общественном транспорте, объектах торговли, других местах общественного пользования, на предприятиях и в организациях; прекращаются проверки со стороны органов власти Московской области и Роспотребнадзора за соблюдением антиковидных рекомендаций», — указали в ведомстве.

Напомним, с 15 марта отменен масочный режим в Москве.