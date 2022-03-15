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Суд оштрафовал сотрудницу Первого канала, появившуюся в эфире с плакатом
В отношении Овсянниковой составили материал по части 2 статьи 20.2 КоАП РФ («Организация либо проведение публичного мероприятия без уведомления»).

Останкинский суд Москвы оштрафовал сотрудницу Первого канала Марию Овсянникову, появившуюся в эфире программы «Время» с плакатом, на 30 тысяч рублей. Об этом передает РИА Новости.

В отношении Овсянниковой составили материал по части 2 статьи 20.2 КоАП РФ («Организация либо проведение публичного мероприятия без уведомления»).

Адвокат сообщил, что правоохранителей заинтересовало видео, выложенное накануне. На нем Овсянникова призывает людей выходить на митинги.

Овсянникова на судебном заседании вину не признала.

Напомним, в Кремле инцидент назвали хулиганством.