Стало известно, что грозит девушке, ворвавшейся в студию Первого канала с плакатом

Девушку могут привлечь к ответственности по статье 20.3.3. КоАП.

Девушке, которая ворвалась с плакатом в студию программы «Время» на Первом канале, грозит административная ответственность. Об этом передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Девушку могут привлечь к ответственности по статье 20.3.3. КоАП («Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности»).

Отмечается, что девушка работает на Первом канале редактором. Ее задержали. Она находится в отделе полиции.Первый канал начал служебную проверку.