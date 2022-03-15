В Кремле назвали хулиганством инцидент с девушкой с плакатом в эфире Первого канала

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что телеканал начал разбираться в произошедшем.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал появление девушки в прямом эфире Первого канала с плакатом хулиганством. Об этом передает РИА Новости.

«Что касается этой девушки, это хулиганство», — сказал пресс-секретарь президента.

Песков отметил, что телеканал начал разбираться в произошедшем. Он добавил, что прямой эфир любого телеканала — особая ответственность тех, кто там работает.

Напомним, инцидент произошел во время программы «Время». На девушку могут завести уголовное дело.