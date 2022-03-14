Регулятор Евросоюза приостановил сертификаты всех российских авиакомпаний

В список попали «Аэрофлот», S7, «Волга-Днепр», «Газпром-Авиа», «Уральские авиалинии», «Россия», Utair, «Победа», Red Wings, IFly, Nord Wind, «Якутия», «Ямал», «Алроса», «Авиастар-ТУ», ОАО «Государственная компания 224 летный авиаотряд», корпорация «Иркут», компании «Туполев» и «Бериев», также учебные центры, сервисные компании и авиация МЧС.

Европейское агентство по безопасности полетов лишило российские авиакомпании сертификатов на полеты в небе стран Евросоюза. Об этом говорится в заявлении регулятора, передает РБК .

Самолет не сможет выполнять полеты без сертификата летной годности. Документ выдается органом той страны, где зарегистрирован самолет.

В список попали «Аэрофлот», S7, «Волга-Днепр», «Газпром-Авиа», «Уральские авиалинии», «Россия», Utair, «Победа», Red Wings, IFly, Nord Wind, «Якутия», «Ямал», «Алроса», «Авиастар-ТУ», ОАО «Государственная компания 224 летный авиаотряд», корпорация «Иркут», компании «Туполев» и «Бериев», также учебные центры, сервисные компании и авиация МЧС.

Гендиректор A11 Group Владислав Берлев отметил, что сертификаты EASA не обнулены, а приостановлены. Он объяснил, что российская авиатехника не будет поставляться в Европу и другие страны, признающие европейские сертификаты. Берлев добавил, что российские авиакомпании не смогут выполнять техобслуживание согласно европейским стандартам. Чтобы продолжить эксплуатацию, нужно перевести самолеты в российскую регистрацию, добавил глава A11 Group.

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