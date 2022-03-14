Путин подписал закон о регистрации лизинговых иностранных самолетов

Помимо этого, транспортным средствам будут выдавать отечественные сертификаты летной годности.

Владимир Путин подписал закон, дающий возможность регистрировать права на иностранные самолеты, находящиеся в лизинге у российских компаний. Информация опубликована на официальном портале правовой информации, пишет ТАСС .

Помимо этого, транспортным средствам будут выдавать отечественные сертификаты летной годности.

Поправки внесены в ряд законодательных актов, а также в Воздушный кодекс России. Они позволят сохранить парк иностранных самолетов, а также возможность эксплуатации их на внутренних линиях.

Сертификация гражданских судов осуществят с привлечением сертификационных центров и испытательных лабораторий. Требования к ним определит Минтранс.

В пояснительной записке указано, что закон направлен на сохранение парка иностранных воздушных судов у эксплуатантов Российской Федераций для обеспечения бесперебойного функционирования деятельности в области гражданской авиации в рамках принятия антисанкционных мер.

Документ также предусматривает перенос сроков сертификации технических средств обеспечения транспортной безопасности с 1 января 2022 года на 31 декабря 2023 года. В сопроводительных документах указывается, что это «позволит субъектам транспортной инфраструктуры перераспределить финансовые средства, необходимые для проведения процедуры сертификации».