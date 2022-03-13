Рязанка на «Лексусе» перекрыла дорогу скорой с младенцем в салоне

В Рязани женщина на красном Lexus заехала во двор на улице Интернациональной и оставила автомобиль на аварийке, перекрыв дорогу машине скорой помощи. Об этом сообщается в соцсетях.

В Рязани женщина на красном Lexus заехала во двор на улице Интернациональной и оставила автомобиль на аварийке, перекрыв дорогу машине скорой помощи. Об этом сообщается в соцсетях .

«Оставила машину с включенным сигналом аварийной остановки и ушла по своим делам, вследствие чего перекрыла выезд бригаде скорой помощи с грудным ребенком в машине. Только благодаря слаженным действиям водителя бригады и других неравнодушных жителей дома скорой помощи удалось выехать из двора», — написал автор поста, отметив, что «блатные номера не дают право бросать машину где попало».