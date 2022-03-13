Полиция проводит проверку после инцидента с рязанкой, заблокировавшей выезд для скорой
Полиция проводит проверку информации о том, что рязанка на Lexus заблокировала выезд машине скорой помощи во дворе. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.
Полиция проводит проверку информации о том, что рязанка на Lexus заблокировала выезд машине скорой помощи во дворе. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.
Сотрудники полиции изучают видео на состав противоправных действий.
Напомним, ранее ролик опубликовали в соцсетях. Женщина оставила машину с включенным сигналом аварийной остановки и ушла, бригада скорой помощи с грудным ребенком в машине с трудом выехала из двора.