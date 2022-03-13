\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Вск, 13
-3°
Пнд, 14
Втр, 15
-3°
ЦБ USD 116.75 -3.63 12/03
ЦБ EUR 128.95 -4.01 12/03
Нал. USD 113.1 / 135.00 09:09
Нал. EUR 120.00 / 145.00 15:15
Новости
Публикации
Мэрия судится с вдовой с двумя детьми, чтобы выселить их из дома
В 2014 году его признали аварийным и подлежащим сносу....
10 марта 19:21
3 981
Мэрия Рязани отдала школу № 6 епархии и назвала решение компромиссом
Многолетний спор Рязанской епархии и администрации горо...
9 марта 12:49
3 656
Подари ей новую историю
Лучший подарок на 8 Марта по версии женщин.
4 марта 11:17
6 018
Как за неделю изменились цены на квартиры в Рязани
События на Украине, начавшиеся 24 февраля, а также посл...
2 марта 14:03
21 138
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2021
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
Полиция проводит проверку после инцидента с рязанкой, заблокировавшей выезд для скорой
Полиция проводит проверку информации о том, что рязанка на Lexus заблокировала выезд машине скорой помощи во дворе. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Полиция проводит проверку информации о том, что рязанка на Lexus заблокировала выезд машине скорой помощи во дворе. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Сотрудники полиции изучают видео на состав противоправных действий.

Напомним, ранее ролик опубликовали в соцсетях. Женщина оставила машину с включенным сигналом аварийной остановки и ушла, бригада скорой помощи с грудным ребенком в машине с трудом выехала из двора.