Полиция проводит проверку после инцидента с рязанкой, заблокировавшей выезд для скорой

Полиция проводит проверку информации о том, что рязанка на Lexus заблокировала выезд машине скорой помощи во дворе. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Полиция проводит проверку информации о том, что рязанка на Lexus заблокировала выезд машине скорой помощи во дворе. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Сотрудники полиции изучают видео на состав противоправных действий.

Напомним, ранее ролик опубликовали в соцсетях. Женщина оставила машину с включенным сигналом аварийной остановки и ушла, бригада скорой помощи с грудным ребенком в машине с трудом выехала из двора.