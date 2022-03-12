В Шиловском районе при пожаре погибла женщина
В селе Аделино Шиловского района в ночь на 12 марта загорелся жилой многоквартирный дом. Погибла женщина 1962 года рождения, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.
В селе Аделино Шиловского района в ночь на 12 марта загорелся жилой многоквартирный дом. Погибла женщина 1962 года рождения, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.
Сообщение о пожаре поступило в 02:03.
На место ЧП выезжали три автомобиля, шесть человек личного состава Государственной противопожарной службы.
Причина пожара и ущерб устанавливаются.