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В Шиловском районе при пожаре погибла женщина
В селе Аделино Шиловского района в ночь на 12 марта загорелся жилой многоквартирный дом. Погибла женщина 1962 года рождения, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

В селе Аделино Шиловского района в ночь на 12 марта загорелся жилой многоквартирный дом. Погибла женщина 1962 года рождения, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Сообщение о пожаре поступило в 02:03.

На место ЧП выезжали три автомобиля, шесть человек личного состава Государственной противопожарной службы.

Причина пожара и ущерб устанавливаются.

Следователи рассказали подробности.