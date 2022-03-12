Погибшая при пожаре в Шиловском районе злоупотребляла спиртным

Женщина, погибшая во время пожара в селе Аделино Шиловского района в ночь на 12 марта, злоупотребляла алкоголем. Об этом сообщили РЗН. инфо в пресс-службе регионального СУ СКР.

Женщина, погибшая во время пожара в селе Аделино Шиловского района в ночь на 12 марта, злоупотребляла алкоголем. Об этом сообщили РЗН. инфо в пресс-службе регионального СУ СКР.

Шиловский МСО проводит доследственную проверку.

Напомним, при пожаре в многоквартирном доме погибла женщина 1962 года рождения.